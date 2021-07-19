/641388/رسالة-خاصة-من-زعيم-الأغلبية-بمناسبة-عيد-الأضحي

وجه النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، رسالة خاصة بمناسبة الاحتفاء العشرالأوائل من ذي الحجة واستقبال عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي بقوله :"ونحن نحيى أفضل أيام الله (العشر الأوائل من ذى الحجة) ونستقبل عيد الأضحى المبارك عيد الفداء ونصر الله لخليله سيدنا ابراهيم الذى صدق الرؤيا وإبنه اسماعيل الذى أيقن فى الله حق اليقين ففداه الله بذبح عظيم...أتقدم باسمى آيات التهنئة والتبريكات لقائدنا البطل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يخطو بمصر واثقا من نصر الله وقدم روحه فداء لوطنه باحثا عن الحياة الكريمة لشعبه العظيم ويزود عنه بكل حكمة واقتدار وحنكة وخطى ثابتة تدرك مسعاها العظيم فى مواجهة كل التحديات.

وتضمنت رساله قوله:"كل عام وشعبنا الكريم بخير ومصرنا العزيزة خالدة كريمة منتصرة...وقائدنا من نصر لنصر وانجاز وانجاز وفخر وفخار...كل عام وأمتنا العربية والاسلامية بخير وسلام ...كل عام وحزبنا نواب وقيادة وأعضاء بألف خير يعملون من أجل الوطن خلف قائده العظيم ضاربين أروع الأمثلة فى حب مصر وشعبها الأبى..عاشت مصر وكل شعوب الأرض المحبة للسلام فى سلام..عاشت مصر وكل الأمم الساعية للحق والخير والعدل...كل عام وحضراتكم جميعا بخير"

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تقدم بخالص التهاني وأسمى التبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب للمصري العظيم ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير والبركة.

وتضمنت التهنئة أيضا:" كل عام وعائلة (مستقبل وطن) في ربوع مصر بخيرٍ ورفعةٍ وسلام، وسندًا ودعمًا لوطننا العزيز، وقائدنا المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي. عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات