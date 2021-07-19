عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذى تتجسد فى شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة.





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