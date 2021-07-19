641390 /641390/مزايا-خدمة-البريد-السريع-من-البريد-المصرى ريم مصطفى 10:48 م - الإثنين 19 يوليو 2021 خدمة البريد السريع من البريد المصرى لها مزايا كثيرة لعملاء البريد وذلك بأكثر من نوع ، حيث أن خدمة البريد السريع من البريد المصرى تُفيد الكثير من المواطنون. مزايا خدمة البريد السريع من البريد المصرى وتعد مزايا خدمة البريد السريع من البريد المصرى من الخدمات المتميزة والفعالة والموثوقة ويمكن الاعتماد عليها لتسليم مراسلاتك التي تتطلب السرعة. مميزات خدمة البريد السريع من البريد المصرى ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي ضمن مدن نطاق التوزيع السريع للبريد المصري. إيصال إيداع عند إيداع البريد السريع على شباك الخدمة بمكتب البريد. الحصول على توقيع عند التسليم. تعويض فى حالة الفقد أو التلف. معرف هوية (باركود) مميز لكل رسالة. خدمة التتبع أون لاين. تابع موقع دوت الخليج علي

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