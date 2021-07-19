التموين: فتح 1259 منفذ للشركة القابضة للسلع الغذائية خلال العيد

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أنه سيتم فتح 1259 منفذ من منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية التابعة للوزارة في الأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم ضخ 10 آلاف من اللحوم الضانى، بجانب توفير لحوم برازيلى بسعر 65، لافتا إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر والدقيق من خلال منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم توافر اللحوم خلال الأيام العيد بأسعار مناسبة، موضحا أن المخزون الاستراتيجي للحوم يصل إلى 24 شهر، والسكر والأرز يصل إلى 7 شهور .
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