/641391/اللاعبين-الأكثر-تتويجا-ببطولة-دوري-أبطال-إفريقيا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب كايزر تشفيز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد محمد الخامس بالمغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرصد دوت الخليج اللاعبين الاكثر تتويجا بدوري الأبطال.
اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقا
يأتي وليد سليمان على قائمة اللاعبين الحاليين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث توج الحاوي بـ 3 بطولات، والتي جاءت كالتالي: 2012 و2013 و2020، ويسعى وليد سليمان بالتتويج بالبطولة الرابعة له في دوري أبطال إفريقيا
يأتي رامي ربيعة ضمن اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، حيث يعادل رقم وليد سليمان بـ 4 بطولات وهم كالتالي: 2012، 2013، 2020، 2021.
وفي السياق ذاته يعادل سعد سمير رقم وليد سليمان ورامي ربيعة عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بت 4 مرات وهم كالتالي: 2012 -2013 -2020
-2021
اللاعبين الذين لم يتوجوا ببطولة دوري أبطال إفريقيا
وعلى الجانب الأخر لاعبين في صفوف النادي الأهلي تتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم، ومنهم
بدر بانون وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف ووالتر بواليا.
محمد الشناوي توج ببطولة دوري أبطال إفريقي مرتين:2020-2021
حمدي فتحي توج ببطولة إفريقيا مرتين -2020-2021
محمد هاني توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين-2020-2021
جونيور أجاي توج ببطولة دوري ابطال إفريقيا مرتين عام:2020-2021
علي لطفي توج ببطولة إفريقيا مرتين ببطولة دوري ابطال إفريقيا:2020-2021
علي معلول توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021
مروان محسن توج ببطولة إفيريقيا مرتين:2020-2021
محمود متولي توج ببطول إفريقيا مرتين عام:2020-2021
ياسرإبراهيم توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021
ايمن أشرف توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021
حسين الشحات توج مرتين ببطولة
دوري ابطال إفريقيا عام:2020-2021
أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021
عمرو السولية خط وسط القلعة الحمراء توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021
مجدي أفشة توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021
محمود كهربا مهاجم الفريق توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-
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