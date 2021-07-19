/641392/بنك-الاسكندرية-يلا-قدم-على-برنامج-التدريب-الصيفي-2021

يقدم بنك الاسكندرية يلا قدم على برنامج التدريب الصيفي 2021 للشباب بعد انتهاء الفصل الدراسي لعام 2021 حيث أن التدريب الصيفي من بنك الاسكندرية يهتم به الكثير من الشباب .

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