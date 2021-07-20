الأرصاد تعلن حالة الطقس طوال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ثانى أيام العيد

وفى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، أكدت الأرصاد أنه قد يطرأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على مدن الوجه البحرى والقاهرة، فى حين تبقى الأجواء كما هى على مدن الصعيد، مع نشاط الرياح عند خليج السويس قد تصل سرعة الهبات عند رأس غارب الى 80 كم فى الساعة، كما توجد بعض الهبات النشطة أحيانا جنوب خليج العقبة.

والحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء، هى:

السواحل الشمالية 28 إلى 30 درجة

الوجه البحرى 36 إلى 40 درجة

القاهرة 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

وسط الصعيد 43 درجة

جنوب الصعيد 44 إلى 45 درجة

ثالث أيام العيد

وعن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية ومدن الدلتا، والقاهرة وحتى شمال الصعيد، فيما تبقى الأجواء كما هى بالنسبة لمدن وسط وجنوب الصعيد.

و تعود الأسباب الى تقهقر المرتفع الجوى الذى كان موجودا فى طبقات الجو العليا، مع تأثر الجهات الشمالية بامتداد أطراف حوض علوى بارد يتمركز عند تركيا مع حركة رياح شمالية غربية معتدلة فى درجة حرارتها.

وعن الحرارة العظمى المتوقعة يوم الخميس

السواحل الشمالية 28 الى 29 درجة

الوجه البحرى 35 الى 37 درجة

القاهرة 37 درجة

شمال الصعيد 37 الى 38 درجة

وسط الصعيد 39 الى 41 درجة

جنوب الصعيد 42 الى 43 درجة

رابع أيام العيد

من المتوقع أن يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة سائدا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال الفترة من الجمعة الموافق 23 يوليو وحتى الإثنين الموافق 26 يوليو

ومن المتوقع أيضا، أن يمتد الانخفاض إلى مدن وسط وجنوب الصعيد من الجمعة، ويستمر أيضا، حتى الإثنين 26 يوليو المقبل.