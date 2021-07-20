انت الان تتابع تفاصيل خبر مواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك وتكبيرات العيد في القاهرة والمحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الأوقاف عن مواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك للقاهرة والمحافظات، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صلاة عيد الأضحى ستقتصر فقط علي المساجد التي تقام فيها الجمعة ولن تقام في الزوايا والمساجد الصغيرة ولا الساحات.

كما طالب وزير الأوقاف بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والحرص علي التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أثناء الصلاة، كما شدد علي أن تقتصر خطبة الصلاة علي 10 دقائق، وألا تتعدي تكبيرات العيد علي 7 دقائق نظرا لتداعيات فيروس كورونا.

تكبيرات العيد ومواقيت الصلاة

وطبقا للحسابات الفلكية فان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون في الساعة 5:32 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحلي لمدينة القاهرة مع اختلاف طفيف في مواقيت باقي المحافظات، وإليكم قائمة لمواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك في باقي المحافظات، أعاده ألله علينا وعليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.