اليوم .. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين لطرح جميع أنواع اللحوم

جدة - نرمين السيد - تفتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها، اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها كافة للمواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز، للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجى لكل مخبز خلال أيام العيد. وشددت الوزارة على المستودعات بـ محافظات الجمهورية كافة بتوفير أسطوانات الغاز بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

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