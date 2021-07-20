بث مباشر لـ أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور الرئيس

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى قد هنأ الشعب لامصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث كتب على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة".

وتابع الرئيس السيسى، قائلا: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".