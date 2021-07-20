/641395/إجراءات-إحترازية-صارمة-بشعائر-صلاة-عيد-الأضحي-بمدينة-العليمين-بحضور-الرئيس-السيسي

شهدت شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك بمدينة العليمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءات إحترازية بشأن كورونا التى أقرتها وزارة الأوقاف علي مستوي الجمهورية، حيث تحقيق التباعد والإلتزام بالكمامة والمصلي لكل مشارك من المشاركين فى صلاة عيد الأضحي.

جاء ذلك بمشاركة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي،وزير الدفاع، وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، حيث بدأت بتلاوة من القرآن الكريم من الشيخ هاني الحسيني.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحي بالعلمين

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي بقوله:"يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تقدم بخالص التهاني وأسمى التبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب للمصري العظيم ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير والبركة.

وتضمنت التهنئة أيضا:" كل عام وعائلة (مستقبل وطن) في ربوع مصر بخيرٍ ورفعةٍ وسلام، وسندًا ودعمًا لوطننا العزيز، وقائدنا المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي. عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات