آخر استعدادات التنمية المحلية لـ العيد فى جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن "الوزارة" استعدت بجميع أجهزتها فى جميع المحافظات لتقديم كل سبل التيسير على المواطنن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المواجهة"، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "جرت اتصالات مع المحافظين للوقوف على ما تم من استعدادات داخل كل المحافظات لأيام عيد الأضحى المبارك، مع ضرورة إجراء جولات على المنتزهات لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا. وأضاف: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات، وضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات ومجموعات عمل ميدانية ذات كفاءة ستتواجد طوال اليوم خلال أيام العيد لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للكافيهات والمطاعم". وشدد على أنه سيتم عمل جولات على المقاهى لضمان حظر تقديم الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

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