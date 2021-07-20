عاجل .. وصول الرئيس السيسى لأداء صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مسجد مدينة العلمين الجديدة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، ولفيف من الوزراء، وكبار رجال الدولة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد هنأ الشعب المصرى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بـ حلول عيد الأضحى المبارك. وكتب الرئيس : "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة". وأضاف: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".

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