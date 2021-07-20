السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

انتهت صلاة العيد، بمسجد الماسة بمسجد العلمين الجديد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولى، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وفى وقت سابق بدأت شعائر صلاه عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، بآيات من القرآن الكريم، حيث نقلت قناة إكسترا نيوز، شعائر صلاة العيد من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة.
وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قد أكد ضرورة أن يتعاون المواطنين مع العاملين بوزارة الأوقاف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد، موضحا أن المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد فقط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن المسجد سيفتح قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، وسيتم غلق المسجد بعد خطبة العيد بـ 10 دقائق، وما زلنا مستمرين في غلق دورات المياه، وبالتالى لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد.
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