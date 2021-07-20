بحضور الرئيس السيسي.. انتهاء خطبة صلاة العيد بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

انتهت خطبة صلاة العيد، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، والتي ألقاها الشيخ سيد عبد البارى، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

وبدأت خطبة العيد بتأكيد الخطيب بأن نعم الله على الخلق كثيرة ومنن الله على العباد وفيرة ولعل نعمة العيد من أعظمها وأجلها وهذا والمسلمين عيدان كلاهما يأتى بعد فريضة عظيمة والفطر بعد الصيام وعيد الأضحى يأتي بعد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.

واستشهدت الخطبة بسيدنا إبراهيم الذى كان يقينه بالله عزل وجل، وبناء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الكعبة، ودعا خطيب صلاة العيد، المسلمين بالتسامح وجبر الخواطر والعفو عن من ظلم وإعطاء من حرم ومسامحة كل من اعتدى

وفى وقت سابق بدأت شعائر صلاه عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، بآيات من القرآن الكريم، حيث نقلت قناة إكسترا نيوز، شعائر صلاة العيد من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة.

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قد أكد ضرورة أن يتعاون المواطنين مع العاملين بوزارة الأوقاف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد، موضحا أن المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن المسجد سيفتح قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، وسيتم غلق المسجد بعد خطبة العيد بـ 10 دقائق، وما زلنا مستمرين في غلق دورات المياه، وبالتالى لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد.