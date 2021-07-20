صور - محافظ القاهرة يصلى عيد الأضحى .. ويحذر المخالفين

جدة - نرمين السيد - أدى خالد عبد العال، محافظ القاهرة ونوابه لـ المناطق الغربية والشرقية والشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى إجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.





وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد . وحذر المحافظ المواطنين من الذبح بالشوارع حفاظا على نظافتها، وحرصًا على الصحة العامة، مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.

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