فيديو.. محافظ قنا يصلى العيد فى قرية «الدم والنار»

جدة - نرمين السيد - أدى أشرف الداودى محافظ قنا وسط إجراءات احترازية مشددة صلاة عيد الأضحى بمسجد الرحمن السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى، والتى اشتهرت إعلاميا بقرية "الدم والنار" بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها.





جاء ذلك بحضور مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، ومحمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى، وذلك للمرة الأولى فى محافظة قنا التى يؤدى فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا، وذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالى القرية، ومواطنى المحافظة عموما.



ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والتقدم فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.



وعقب انتهاء شعائر الصلاة استمع المحافظ إلى خطبة العيد التى ألقاها الشيخ محمد الطراوى بعنوان "عيد الأضحى يذكرنا"، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والاستقرار، وأن يرفع عن مصرنا الغالية والعالم البلاء والوباء.



وفى الختام، حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالى القرية وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشدا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى إمكانية تنفيذها فى أقرب وقت.