/641400/حار-رطب-القاهرة-تسجل-٣٧-درجة--في-أول-أيام-العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى 2021، نهارا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري- مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

طقس اليوم وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية . ويستعرض موقع دوت الخليج درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الاسكندرية 32 24 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 34 24 مطروح 31 24 السلوم 31 23 سيوة 38 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 26 الاسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 37 20 نويبع 40 29 طابا 37 24 كاترين 33 21 الطور 37 25 شرم الشيخ 42 30 الغردقة 42 30 مرسى علم 41 27 الفيوم 38 24 بنى سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 27 أسوان 44 28 ادفو 44 29 أبوسمبل 44 29 الوادى الجديد 43 27 شلاتين 39 27 ابو رماد 38 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار رطب.. القاهرة تسجل ٣٧ درجة في أول أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.