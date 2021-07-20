200 ألف جنيه.. عيدية محافظ أسوان لدارى رعاية البنين والبنات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان لدار رعاية البنين، إذ قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضا الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات، ووزع عليهم العيدية وبعض الهدايا ولعب الأطفال، وذلك بمرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية.



وأكد أشرف عطية حرص المحافظة لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، وأيضا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية.



وعقب ذلك وزع أشرف عطية العيدية على الأطفال خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان.