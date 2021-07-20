رئيس جامعة جنوب الوادى يطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفيات الجامعية، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة، كما هنأ المرضى ومرافقيهم، مشيدا بالأطقم الطبية المتواجدة فى كل أقسام المستشفيات ووحداتها الخدمية.
وشملت الجولة مستشفيات وسط مدينة قنا الجامعى، ومستشفى الحرم الجامعى، ومستشفى الطوارئ والإصابات الجامعى، والتى يشغلها حاليا 150 حالة مرضية فى كل التخصصات.
رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور منصور حجاجى مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعى، والدكتور محمـد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعى، وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.
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