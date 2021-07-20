صور.. محافظ قنا يشهد خطوبة إحدى الفتيات اليتيمات بنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا للدار لتهنئة الفتيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادى، ومسؤولى الدار، ووالد الشاب المتقدم للزواج من الفتاة.



وقدم محافظ قنا التهنئة لفتيات الدار بمناسبة عيد الأضحى، كما قدم التهنئة للشاب والفتاة على إتمام خطوبتهما داعيا الله أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجا مباركا.



واختتم المحافظ زيارته للدار بتسليم الهدايا العينية للفتيات لإدخال البهجة والسرور عليهن، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية والتقاط الصور التذكارية معهن، والتعرف على احتياجاتهن ووعدهن بتلبيتها، مؤكدا حرصه الدائم على تقديم كل أوجه الدعم لهن.



وتوجه محافظ قنا إلى جمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادى إذ هنأ الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى، وقدم لهم الهدايا العينية والتقط معهم الصور التذكارية موجها القائمين على إدارة الجمعية ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم ، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم ، وتلبية احتياجاتهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، متمنيا لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد.