/641406/مصدر-أمنى-يكشف-حقيقة-إطلاق-ضابط-شرطة-النيران-على-مواطن-بالقاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، إدعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار نارى على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»

حدوث مشادة كلامية

وأوضح المصدر أن ما تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تتمثل حقيقة الواقعة فى حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة المشار إليها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة)، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه.

مشاجرة بين صاحب مقهى واخر

وتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها شقيق الطرف الثانى (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح نارى «طبنجة» مرخصة، وإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه فى إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها.

وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.