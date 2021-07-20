رئيس اللجنة الأولمبية الدولية:لم يكونوا يعرفوا مدى التعقيد الذي سيكون عليه

/641409/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدوليةلم-يكونوا-يعرفوا-مدى-التعقيد-الذي-سيكون-عليه

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الثلاثاء أنه خلال الطريق الذي تم قطعه صوب تنظيم ألعاب طوكيو كانت هناك شكوك كل يوم بسبب جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن هذه الهيئة قررت عدم نشرها علنا كي لا تؤجج حالة الضبابية والمخاوف بشأن الحدث الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار مسؤول الأولمبية الدولية إلى أن هذه اللجنة والمضيفين اليابانيين واجهوا في البداية مسألة الاختيار بين "إلغاء أو تأجيل" الحدث، وذكر أن تنفيذ الخيار الاول "كان الأسهل".

ومع ذلك، لم تطرح الأوليمبية الدولية ولا المضيفين اليابانيين "أبدا إلغاء" الدورة، بحسب باخ الذي أضاف أن اللجنة الدولية "لن تتخل أبدا عن الرياضيين". ولكنه اعترف بأن المسؤولين عن الألعاب الأوليمبية "لم يكونوا يعرفوا مدى التعقيد الذي سيكون عليه" إقامة الحدث في خضم جائحة، وهو أمر لم يحدث من قبل، وكان الأمر الوحيد المؤكد هو الحاجة إلى "الاستثمار بشكل أكبر" لتنفيذ هذه المهمة. ومن جانبها اقرت رئيسة اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، أيضا بصعوبة الطريق الذي اجتازوه من أجل تنظيم الأوليمبياد في العاصمة اليابانية، وكذلك "القيود" المرتبطة بدورة أوليمبية "ستكون مختلفة جدا" عن دورات سابقة من نفس النوع. ورغم ذلك، أكدت أن طوكيو 2020 تتطلع إلى "إعادة النظر في قيمة الألعاب الأولمبية وإعادة ربط العالم". في نوع جديد من الألعاب اقترحت أن يطلق عليه "نموذج طوكيو ".

قصة اختفاء الرباع الأوغندي من اليابان

أعلن مسئولو البعثة الأوغندية المقيمة في اليابان، للأستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في اليابان، عن اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو عن صفوف البعثة، يوم الجمعة قبل الماضي، وأوضح المسؤولين أن أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

وبدأت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، رحلة البحث عن الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، صاحب ال ٢٠ عام، وفشلت الشرطة اليابانية في الحصول علية حتى الأن، ولكن اكتشفت شرطة طوكيو اليوم الأحد، رسالة في غرفة اللاعب، تحتوى على سبب اختافئه، حيث جاء في الرسالة: “ لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”.

تكررت تلك الواقعة في العديد من المرات، حيث لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يختفي فيها أحد الرياضيين المشاركيين في الأولمبياد، وخاصة من قبل اللاعبين الأفارقة.