/641410/النيابة-تواصل-التحقيقات-في-العثور-على-جثتي-شاب-وفتاة-في-حالة-تعفن-داخل-سيارة-بالهرم

تواصل جهات التحقيق؛ اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها المكبرة بشأن العثور على جثتي شاب وفتاة فى حالة تعفن داخل سيارة بمنطقة الهرم فى الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثتي شاب وفتاة فى حالة تعفن داخل سيارة بمنطقة الهرم فى الجيزة

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، مفاده العثور على جثتين لشاب وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة داخل جراج مغلق خاص بمنطقة الهرم فى الجيزة، وعلى الفور تم نقل الجثتين للمشرحة بعد مناظرتهما، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

تحريات رجال المباحث

وأكدت تحريات المباحث، أن وفاة الشاب والفتاة جائت بسبب إغلاق كافة منافذ السيارة، إضافة إلى تعاطي المواد المخدرة، مشيرةً أن الشاب يعمل سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، وتربطه علاقة بالفتاة، واصطحبها بسيارته وخلال تواجدهما بالسيارة تعرضا للاختناق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق قررت نيابة عين شمس، بحبس 5 أشخاص بينهم سيدة لاتهامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل منزل السيدة 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التنقيب عن الاثار

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

غرفة في الدور الأرضي

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه «ملك المتهمة الخامسة »، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر).

وبمواجهتهم أما رجال مباحث القاهرة، بما نتج عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.