صور.. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، صور متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى للموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بمدينة الفنون فى مدينة العلمين الجديدة.





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