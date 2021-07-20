صور.. محافظ القاهرة يشارك المواطنين فرحة العيد فى حديقة الفسطاط

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة على العاملين بالحدائق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعى بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كلمعدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب، وتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.



وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على 3 ورديات يوميا.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أى مصاب ونقله عند الحاجة.



وشدد محافظ القاهرة على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهه اى أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة الى ورديات بالتناوب.