صور.. استعدادات جامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أشار التقرير إلى استعداد جامعة الدلتا التكنولوجية لبداية العام الدراسى الجديد 2021 - 2022، إذ تم تزويد كل طالب ببريد إلكترونى جامعى يستطيع من خلاله الدخول على المنصة الإلكترونية Microsoft Teams، وتحقيق التعليم الهجين الذى يوازن بين نسبة الحضور والمنصات الإلكترونية، وكذلك تم تجهيز الكلية بكل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية.



وتم توفير سبورات ذكية وشاشات تفاعلية وتوظيفها فى تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلى مع إمكانية البث الحى بشكل يعزز التفاعل مع الطلاب، وكذلك تجهيز الكلية بأحدث المعامل والورش للأربع برامج تكنولوجية وعلى مستوى تقنى راقى يضاهى الجامعات العالمية، فضلًا عن توفير بنية تحتية معلوماتية قوية للجامعة والاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية وتوفير الإنترنت لكافة أرجاء الجامعة، مع وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على قدر عال من الكفاءة والمهارة لتطوير العملية التعليمية.

ولفت التقرير إلى أنه فى إطار خطة الجامعة للتدريب الميدانى التطبيقى للطلاب، وفرت الجامعة فرصا تدريبية للطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع، من أهمها:

"مصنع بيدو، شركة مرسيدس، أكاديمية غبور للتدريب الفنى، مركز بحوث الاسكان والبناء، مراكز خدمة وصيانة السيارات، الشركة العربية الماليزية، مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات"، بالإضافة إلى التعاون مع بعض الشركات والهيئات المختلفة لتنفيذ التدريب الصيفى خلال فترة الإجازة، مثل "الشركة العربية للتصنيع، الإنتاج الحربى، مدينة الأبحاث العلمية، شركة GPS، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، معهد ITI، المجموعة الألمانية"، فضلاً عن الدورات التدريبية الإلكترونية.



وأفاد التقرير أن هناك حوالى 40 معملا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة تم تجهيزهم على أعلى مستوى تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجى، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم فى العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل، بالإضافة إلى 6 معامل حاسب آلى تضم شبكات وتطبيقات وبرمجيات، ومعمل وورشة الطاقة الشمسية، معمل القياسات والأجهزة، معمل معالجة الإشارات، معمل إلكترونيات القوى وآلات الجر الكهربى وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى والابتكار.

وفى إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين، أوضح التقرير أنه تم إنشاء نادى العلوم والتكنولوجيا بالجامعة بحيث يضم المشروعات العلمية والعملية للطلاب، والتى تقوم على IoT إنترنت الأشياء.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمى والتقويم الإلكترونى، لفت التقرير إلى قيام الجامعة بتنظيم دورة تدريبية عن آلية تطبيق أنظمة الاختبارات الإلكترونية مقدمة من مصنع صقر - الهيئة العربية للتصنيع - لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك ورش عمل عن التعليم التكنولوجى وتطبيق منهج الجدارات والمعاييرالأمريكية ABET، بالإضافة إلى تجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية وفقًا لأحدث الإمكانيات التقنية، حيث تحتوى على 102 جهاز كمبيوتر، جهاز سيرفر بمواصفات فنية عالية يمكن توصيله بمعامل الحاسب الآلى، وشاشة تفاعلية، ونظام صوتيات ذات جودة عالية.



وفى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية وبناء شخصية الطلاب، أضاف التقرير قيام الجامعة بفتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب فى المجالات المختلفة من خلال:

"تكوين أسرة طلاب من أجل مصر، وجوالة، ومعرض فنى، وشطرنج، ومسابقة ثقافية، ومسابقة لياقة بدنية، ودورى كرة القدم، بالإضافة إلى تجهيز صالة رياضية بكل الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة".

وفيما يتعلق ببروتوكولات التعاون، وقعت الجامعة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات والشركات والمصانع، لتبادل المنفعة بينها وبين الجامعة، وتسهيل تدريب الطلاب، والاستفادة من إمكانيات الطرفين، ومنها: "جامعة بنها، شركة إيجى فكس ميديكال، شركة بيدو لتصنيع أجهزة المعامل والورش، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، شركة جى بى إس لأنظمة الطاقة المتجددة، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، معهد بحوث الإلكترونيات، شركة أرثوميدكس للأطراف الصناعية وغيرها"، بالإضافة إلى إنشاء حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة.

وفى ضوء اهتمام الجامعة بالمساحات الخضراء والطاقة النظيفة، أشار التقرير إلى قيام الجامعة بإنشاء محطات شمسية على أسطح الكلية، والاستفادة منها فى الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية، ويتم الاستفادة منها فى توفير الكهرباء، فضلا عن تدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم التقدم بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعى 2021.

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل 4 برامج هى: "برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة".