فيديو.. الجيزة تزيل 14 حالة بناء مخالف خلال إجازة عيد الاضحى

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.





وأكد محافظ الجيزة على الاستنفار لكل الوحدات المحلية لضبط أى أعمال للبناء المخالف إذ تم ضبط وإزالة 14 حاله بناء مخالف حتى الأن، مؤكد أنه لن يتم التهاون حيال أى مخالفة تقام خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحالات التى تم ضبطها وإزالتها قيام مركز ومدينة البدرشين بإزاله حالتين تعد على الأرضى الزراعية الأولى بقرية أبو صير على طريق المريوطية عبارة عن سمل خرسانية وسور على مساحة 1.650 م2، والحالة الثانية بقرية العزيزية عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 3.000 م2 قبل استكمال اعمال البناء وقد تمت الإزالة ورفع القواعد.



كما تم ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف، بالإضافة إلى إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة 100 متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعد بالبناء على أراضى زراعى بقرية منشأة فاضل على مساحة 200م بالوحدة المحلية بالبليدة وحالتين تعدى بالبناء على ارض تابعه للإصلاح الزراعى بقرية الدناوية ببرنشت.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى التصدى لأعمال البناء المخالف إذ تم ضبط وإزاله 3 حالات وهم إزالة غرفتين مقامتين بدون ترخيص على ارض زراعية على مساحة 50 مترا تقريبا بعرب مقار بالوحدة المحلية بالمنوات والحالة الثانية إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة 150 مترا تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرامنت، والحالة الثالثة إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة 10 أمتار تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت.

وفى مركز منشاة القناطر تم ضبط مخالفة تعد بالبناء على مساحة 359 م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة فى المهد بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس المركز.

كما أزال مركز ومدينة أوسيم حالتين بناء مخالف لقاعتين أفراح تم أقامتهم بالمخالفة على مساحات شاسعه بمنطقة الشنبارى بالإضافة إلى إزالة سور مقام على أراضى زراعية بمنطقة الزيدية.