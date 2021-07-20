/641414/بنك-CIB-بيقدم-لعملائه-برنامج-نقاط-المكافآت-BONUS

يقدم بنك CIB برنامج نقاط المكافآت BONUS وهو مع برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS من بنك CIB بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويتيح للعملاء الاستمتاع بهدايا مجانية مقابل كل جنيه مشتريات.

دوت الخليج نقاط مكافآت BONUS من بنك CIB نقاط مكافآت BONUS هتخليك هتشتري حاجات البيت أوتتغدى مع عليتك وكمان ممكن تشتري لبس جديد من غير ماتصرف فلوس زيادة. تجميع نقاط من بنك CIB يتيح بنك CIB جمّع نقاط BONUS على كل أنواع المعاملات واستبدلها لدى أحد المحلات المشاركة في شبكة تضم أكبر المتاجر في مصر. برنامج نقاط BONUS برنامج نقاط BONUS لا ينطبق على بطاقات MilesEverywhere الائتمانية النقاط المجمعة عبر خدمة الإنترنت البنكية تمنح مرة واحدة بعد استكمال 5 تحويلات لحساب خارج CIB

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك CIB بيقدم لعملائه برنامج نقاط المكافآت BONUS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.