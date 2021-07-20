/641415/تعليق-مثير-من-كاف-على-تعليمات-موسيماني-للاعبو-الأهلي

وصفت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى الكاف عبر تويتر، محاضرة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى للاعبيه بين شوطى مباراة كايزر تشيفز بنهائى دوري الابطال بأنها "كلمات من ذهب"

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقلة الصفحة :”كلمات من ذهب في رأيك ماذا كانت كلمات بيتسو موسيماني لنجوم الأهلي بين شوطي المباراة؟”.

وفاز على الزمالك 2-1 فى نهائى القرن الشهير ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا ثم فاز على الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل ليحصد كأس مصر، كما فاز على نهضة بركان المغربى 2-0 ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى، ثم فاز على كايزر تشيفز 3-0 ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 51 مباراة، فاز فى 37 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 102 هدفا وتلقت شباكه 34، وتوج المدرب الجنوب أفريقى بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 ولقبين مع الأهلى 2020 و 2021.

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة اليوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.