/641416/أون-لاين--بدء-تسجيل-للحاصلين-على-الثانوية-العامة-في-كلية-الشرطة

تستقبل وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، طلبات التقديم في كلية الشرطة إلكترونيًا، من خلال موقع الوزارة، حيث يمكن تسجيل البيانات المطلوبة والانتظار حتى تحديد موعد الاختبار الأول، ويستمر التسجيل للحاصلين على الثانوية العام الماضي من اليوم حتى 12 أغسطس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تقديم في كلية الشرطو إلكترونيا

ويمكن التقدم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العام 2021، من يوم 12 أغسطس، حتى 6 سبتمبر المقبل.

طريقة التقديم

يمكن التقدم عن طريق موقع وزاره الداخلية https://www.moi.gov.eg

شروط التقديم

اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها لهذا العام، أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر، وذلك بمجموعة 65%؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

كلية الشرطة لعام 2021

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضى، شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021 ، للطلاب الجدد.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.