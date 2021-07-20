صور.. السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ «الدلتا الجديدة»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدنى.





وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذى لتنمية القطاع الشمالى الغربى للجمهورية امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، وهو المخطط الذى يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جار العمل بها فى تلك البقعة الجغرافية، وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفى مقدمة تلك المشروعات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان فى مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع فى المراحل التالية وهو المشروع الذى يضم فى نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".



كما يضم القطاع الغربى كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولى، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الى محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربى مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشى السياحى على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية، وهى المدينة المنتظر استيعابها لحوالى 2 مليون نسمة، وقد وجه الرئيس فى هذا الاطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

واطلع الرئيس فى هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافى الشمالى الغربى ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما فى ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلى وطريق وادى النطرون العلمين.



ووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا نظرا للتنمية الشاملة التى تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس اطلع كذلك على عدد من المشروعات التنموية فى نطاق محافظة الإسكندرية، خصوصا تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضى.



وفى هذا السياق، وجه الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضى جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من أى تعديات، كما تابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذى الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلا عن تبطينها ورفع كفائتها.

كما تابع الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية فى نطاق اختصاص السادة القادة والوزراء من الحضور، مشددا على الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق ارقى المعايير والجودة الانشائية.