جدة - نرمين السيد - هنأت سفارة ليتوانيا بالقاهرة الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأت سفارة ليتوانيا بالقاهرة الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت السفارة على صفحتها على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة ليتوانيا بالقاهرة تهنئ المصريين بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.