رئيس جامعة الأزهر: «حياة كريمة» تضع مصر فى مقدمة دول إفريقيا والشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر أن مبادرة "حياة كريمة" تهتم ببناء الإنسان المصرى فى مختلف المجالات وتعمل على تحسين جودة حياته ورفع مستوى معيشته وهو ما حثت عليه جميع الشرائع السماوية، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق العديد من المبادرات التى تخدم الشعب المصرى وتحقق طفرة اقتصادية تضع الدولة المصرية فى مقدمة دول إفريقيا والشرق الأوسط.





وقال المحرصاوى فى تصريحات اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أسس نهضة مصر الحديثة عن طريق إطلاق مشروعات ضخمة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مشيرا إلى اهتمامه من خلال هذه المبادرات بالمضى قدما بمصر وإعلاء مفهوم المواطنة وقبول الآخر، لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الرئيس السيسى أدرك جيدًا أن بناء الإنسان أحد محاور الأمن القومى المصرى حتى لا يقع فريسة لجماعات متطرفة تستغله فى تحقيق أهدافها المضللة ولذلك حرص على إطلاق العديد من المبادرات التى تصب فى تحقيق التنمية المستدامة ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقت فى 2 يناير 2019 لتحقيق حقوق الإنسان التى نص عليها الدستور.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة أسهمت فى مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال إنشاء لجنة خاصة تحت مسمى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تهدف إلى تسيير قوافل طبية إلى كل ربوع مصر، للكشف المجانى على المواطنين وإجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة، مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر.

وأضاف أن الجامعة تقوم بتسيير قوافل معونات بالتعاون مع بيت الزكاة المصرى برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبعض الوزارات كالصحة والتضامن، بالإضافة أيضا إلى قوافل محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مشيرا إلى أنه من بين القوافل التى تطلقها الجامعة إلى كل محافظات الجمهورية القوافل التوعوية والتى تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة عن الإسلام ونبذ التطرف، والتوعية بالحفاظ على البيئة.

وأوضح المحرصاوى أن المخطط الاستراتيجى للجامعة يضع فى مقدمة أولوياته القيام بحملات توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والبحث عن مصادر بديلة تحقيقًا لرؤية مصر 2030م وكل ذلك يتضمن أهداف مبادرة حياة كريمة.