أسقف المنصورة يهنئ محافظ الدقهلية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - توجه الأنبا داود أسقف المنصورة اليوم يرافقه وفد كنسى، إلى ديوان عام محافظة الغربية، وكان فى استقبال نيافته والوفد المرافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إذ قدموا التهنئة له بعيد الأضحى المبارك.





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