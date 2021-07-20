طقس أول أيام عيد الأضحى| حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 27.