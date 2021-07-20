القوي العاملة: تعيين 885 شابا بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 885 شاباً ، منهم 52 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2145 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يونيو الماضي، قامت المديرية باستخراج 758 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 881 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتم تحويل 22 منها للقضاء ، و 8 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 309 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 16 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة ، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال ، كما قامت بمتابعة 102 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.