/641427/جمل-مدبوح-يطارد-عشرات-المواطنين-ويتسبب-في-رعب-الأهالي فيديو

لا يخلو عيد الأضحى المبارك وخاصة في مصر من بعض المواقف الطريفة التي تحدث بسبب هروب الضحية" عجل – خروف – جمل" من المواطنين، ومن ثم يتم الهروله ورائه حتى يتم إمساكه.

مطاردة عشرات المواطنين

وفي مشهد طريف على عكس العادة، طارد جمل مدبوح عشرات المواطنين في أحد المناطق، الأمر الذي أثار ذعر المتفرجين ليفروا أمامه هاربين بعيد عنه حتى لا يأذي أحد.

وبعد هذه المطاردة، تمكن في النهاية أحد الأشخاص من السيطرة عليه، ليستكمل ذبحه.

وانتشر هذا المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من المواطنين، حيث علق احدهم" العيد ما يبقاش عيد غير لما نشوف المشاهد دي" وعلق أخر " الحمد الله أن الجمل ما أذاش حد وعدت بالسلامة".