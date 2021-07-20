/641425/المدير-الفني-لمنتخب-إسبانيا-الأولمبي-نحن-نتطلع-إلى-إظهار-إمكانياتنا-وسنلبي-جميع-التوقعات

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، على نظيره منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة بينهما صباح الخميس في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

ويستهل الفراعنة مشوارهم في طوكيو 2020 بمواجهة بطل أوروبا بتمام التاسعة ونصف صباح الخميس في بداية قوية لدور المجموعات.

ويقع المنتخب المصري والإسباني في مجموعة "الموت" وهي المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وأستراليا.

وقال مدرب إسبانيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مصر فريق كبير وهم أبطال إفريقيا ولن تكون مباراة سهلة".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى إظهار إمكانياتنا وسنلبي جميع التوقعات.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.