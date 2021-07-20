« قاعد على القهوة طول الليل ».. امرأة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفع دعوى ضد زوج أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر

هذا ما دفع «ليلى .م» أن تقيم دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، تشتكي فيها زوجها مطالبة بتطليقها من زوجها، لاستحالة العشرة بينهما مؤكدة أن زوجها يهمل في عمله وفي واجباته تجاه زوجته وأسرته وأطفاله الصغار واعتبار المنزل محطة يومية للنوم فقط وباقي ساعات النهار والليل خارج المنزل مع أصدقائه وعندما حاولت التحدث معه لمنعه من تلك الأفعال سالفة البيان تعدى عليها بالضرب باستخدام سكين ما تسبب فى حدوث جروح غائرة تطلبت نقلها للمستشفى لاسعافها.

حرب أهلية

وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مدينة نصر :« أن مجرد الحديث معه في هذا الموضوع بمثابة إعلان حرب من جانبه ضدى لدرجة أنني في معظم الأوقاف أجده يفضل أصدقائه على بيته ويعتدى علي لو حاولت بيان مساوىء أو عيوب أصدقائه أمامه خاصة، وأنه منذ معؤفتهم لأصدقائه، وقضاء الوقت بأكمله على المقاهي أهمل في عمله وتم إنذاره أكثر من مرة بالفصل».

وأكملت الزوجة في دعواها:« وأهمل كذلك في أسرته، والانفاق علي أطفاله، وتراكمت علينا الديون ولم نستطع الوفاء بالترامات البيت وكذلك التسبب في تراكم إيجار المسكن علينا لأكثر من سنة وإنذار صاحب العقار لنا بالطرد منه أكثر من مرة وإعطائنا مهلة للسداد أو أن نجد أنفسنا في الشارع بلا مأوى وتحفظه علي منقولاتنا لحين سدادنا الإيجار المتأخر».

سرق مصوغاتها منها دون علمها

وأضافت الزوجة في دعواها المقدم أمام محكمة الأسرة:« أنه سرق مصوغاتها منها دون علمها وقام ببيعها محاولا سداد أية ديون ولكن دون جدوى فما زالت الديون متراكمة ومازال هوه في طريقه وقريبا سنطرد من المنزل للشارع وما زال أولادي في حاجة لأبيهم وعطفه وإنفاقه عليهم وقرره في النهاية بسرقة كل ما أملكه وهروبه من المنزل وتركي أواجه كل هذا بمفردي، وعندما طالبته بالطلاق رفض، فلم أجد سوى محكمة الأسرة لإنقاذي من هذا الزوج الظالم لنفسه قبل أسرته وأولاده».