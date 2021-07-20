/641428/في-أول-أيام-العيد-الشرطة-النسائية-تنتشر-بالشوارع-لمنع-التحرش

انتشرت قوات الشرطة النسائية، فى الشوارع والميادين، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لفرض السيطرة الأمنية على الحدائق والمنتزهات وأماكن تجمع المواطنين؛ إضافةً إلى مواجهة حالات التحرش.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتشار قوات الشرطة النسائية في الشوارع

تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة

قامت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

نشر الأقوال والارتكازات الأمنية

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية؛ وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

انتشار أمنى مكثف

هذا وقد أعدت الوزارة خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.