/641431/سيبايوس-لاعب-منتخب-إسبانيا-الأولمبي-مواجهة-مصر-سوف-تحدد-مصير-البطولة

أكد داني سيبايوس قائد منتخب إسبانيا الأولمبي، على ضرورة أهمية لقاء منتخب مصر في افتتاح مشوار منتخب لاروخا في أولمبياد طوكيو 2020، ويفتتح بطل أوروبا مشوارهم في طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب المصري بتمام التاسعة ونصف صباح الخميس في بداية قوية لدور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال لاعب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: "الألعاب الأولمبية مختلفة عما اعتدنا عليه، نحضر فريقاً رائعاً ، على الورق يمكن أن نكون المرشحون لكن هناك فرق رائعة".

وأضاف: "تركيزنا الكلي الآن هو على لقاء مصر الخميس المقبل، هذه المباراة ستحدد مصير البطولة”.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.