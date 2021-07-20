الداخلية: استئناف العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة غدا

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمنى المواجهة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من ثانى أيام عيد الأضحى، لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.





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