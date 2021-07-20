تامر حسني يحيي حفلًا في عيد الأضحى بمشاركة ميريام فارس.. «تفاصيل»

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يستعد نجم الجيل، الفنان تامر حسنى، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مدينة أبو ظبى بالإمارات وتشاركه في الحفل النجمة اللبنانية ميريام فارس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل الفنان تامر حسني الغنائي بمناسبة عيد الأضحى.

تامر حسني يحيي حفلًا بمدينة العلمين

ومن المقرر أن يحيي حسني حفلًا آخر ،غدًا الأربعاء، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى لعام 2021 بمدينة العلمين الجديدة.

فيلم «مش أنا»

ويُعرض للفنان تامر حسني حاليًا بالسينمات، فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

كليب «بحبك» لتامر حسني

و حافظ كليب أغنية «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني على تصدر «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث ارتفعت مشاهدات الأغنية بعد الأزمة الأخيرة بين تامر حسني وحلا شيحة لتقارب الـ 6 ملايين مشاهدة، برغم أن قبل الأزمة لم تحقق الأغنية أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة.

الجدير بالذكر أن النجم تامر حسنى طرح أغنية «بحبك» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد «مش أنا» الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.