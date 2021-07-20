التنمية المحلية: جولات للمحافظين على الحدائق لمتابعة الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى هدوء الوضع فى أغلب المحافظات وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا من الأسر والأطفال لقضاء اليوم الأول للعيد .

وشدد محمود شعراوى على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وارتداء الكمامات الواقية، كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات خاصة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية والغاء الاجازات والراحات حتى انتهاء أجازة العيد.

وطالب الوزير باستمرار جهود رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى للشوارع والصحة العامة للمواطنين.

كما وجه محمود شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة اليقظة التامة لرصد أى محاولات للبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات ومخالفات وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح تقرير الغرفة إلى قيام عدد من السادة المحافظين بجولات ميدانية لتفقد ومتابعة الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الأضحى فى الحدائق العامة والمتنزهات، وكذا المرور على المجازر الحكومية بالمحافظة لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى مجانا تحفيزا للأهالى على الذبح بالمجازر التابعة للمحافظات والحفاظ على الشوارع من التلوث.

وفى هذا السياق، أكد محمود شعراوى على وجود تنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خلال فترة الأضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الآمن من مخلفاتها.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لسكرتيرى العموم خلال فترة عيد الأضحى المبارك تتولى الإشراف على عمليات التداول الصحى للحوم الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح.

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الإشتراطات الصحية وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كل العاملين بمحال الجزار والمواطنين فى الأماكن المصرح بها بالذبح بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح ونقل اللحوم والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئيا.

كما وجه محمود شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين، وضرورة التخلص الآمن من كل المخلفات فى الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة.

وأشار شعراوى إلى أهمية قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كل المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام من خلال الشركات المتخصصة فى جمعها أو التعامل معها، والمتابعة الميدانية المتواصل من مسؤولى الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية.