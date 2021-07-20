رئيس الطائفة الكلدانية بمصر يرسل برقية تهنئة للرئيس بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجاء نص برقية التهنئة كما يلى: الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، السامى الاحترام "نتقدم لسيادتكم بجزيل التهانى القلبية والتبريكات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالأصالة عن نفسى وعن طائفة الكلدان الكاثوليك فى مصر نعلن عن مؤازرتنا ودعمنا اللامحدود لكل ما تقومون به من أجل خير مصرنا الحبيبة، دمتم ودامت مصر منتصرة على أعدائها وليحفظ البارى عز وجل نيلها وشعبها وجيشها وقيادتها، الرب يحميكم وكل عام وأنتم بخير".

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