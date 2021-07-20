جدة - نرمين السيد - أكد القس بسنتى عبد المسيح جرجس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بفانكوفر غرب كندا، أن الكنيسة احترقت بفعل فاعل، والكنيسة دمرت عن آخرها، وأن الألم النفسى لا يوصف لمشاهدة بيت الله يدمر بهذه الطريقة، وخصوصا أن إنشاء الكنيسة بدأ منذ اكثر من 30 سنة.





وعن تطورات التحقيقات، قال جرجس إن الشرطة الآن تفرغ الكاميرات لمعرفة أسباب هذا الحريق . وكانت الكنيسة تعرضت لمحاولة حرق منذ 4 أيام، ولم تقم الشرطة بأى إجراءات أمنية لحماية الكنيسة من تكرار المحاولة. وأكد القس بسنتى أن مجلس الكنيسة يجتمع حاليا، وفى غضون 24 ساعة سيعلن عن كيفية جمع التبرعات لإعادة بناء الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاهن كنيسة مارجرجس المحترقة بكندا: تعرضت لمحاولة حرق منذ 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.