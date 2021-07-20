رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: إلغاء الألعاب بسبب كورونا وارد

أكد توشيرو موتو، الرئيس التنفيذى للجنة المنظمة لأولمبياد 2020، أنه لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية، حتى هذه اللحظات، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.

ورد موتو على سؤال حول إمكانية إلغاء الأولمبياد مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قال موتو، إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات وسيجرى مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجارى و8 أغسطس المقبل من العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت اليابان إجراءات صحية صارمة بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

ومن جهة أخرى ترك رياضى ضمن البعثة الوطنية الأوغندية، لأولمبياد طوكيو، فريقه المشارك بالألعاب الأولمبية في اليابان، وذلك بسبب اتخاذه خيار البقاء في البلاد كمهاجر بعد تخليه عن جنسيته الأوغندية.

وهرب الرياضي الأوغندي البالغ من العمر 20 عامًا، من إقامة البعثة الوطنية تاركًا ملاحظة ورقية كتب فيها إنه لا يريد العودة إلى أوغندا بسبب الحياة الصعبة هناك، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

واكتشفت البعثة اختفاء الرياضي الذي ينتمي لفريق رفع الأثقال عندما جاءوا إليه لإجراء اختبار فيروس كورونا، ولم يتمكنوا من العثور عليه في غرفة الفندق التي كان يعيش فيها، حيث علم بعد تحقيق السلطات أنه اشترى تذكرة قطار في اليابان.