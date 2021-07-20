/641440/حار-رطب-تعرف-على-طقس-ثاني-أيام-عيد-الأضحى-المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأربعاء، أن تكون حالة الطقس، نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما حالة الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 33 23 مطروح 31 24 السلوم 31 23 سيوة 37 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 26 الإسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 35 19 نويبع 40 29 طابا 36 23 كاترين 34 21 الطور 38 25 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 39 30 مرسى علم 39 27 الفيوم 39 24 بنى سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 27 أسوان 44 28 إدفو 44 29 أبوسمبل 43 29 الوادى الجديد 43 27 شلاتين 39 27 أبو رماد 38 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 28

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