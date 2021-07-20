/641438/محمد-صلاح-يهنئ-الأمة-الإسلامية-بعيد-الأضحى-المبارك-كل-عام-وأنتم-بخير

حرص النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم التهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث نشر تغريدة عبر حساباته الرسمية بمنصات السوشيال ميديا لتقديم التهنئة قائلاً "كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد".

محمد صلاح

وتسبب صلاح في إثارة الشائعات حول مستقبله في ليفربول، بعدما أجرى حواره مع صحيفة "اس" الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ترك باب الرحيل مفتوحاً.

وألمح صلاح خلال حواره إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني، في ظل ارتباطه أكثر من مرة بكل من ريال مدريد وبرشلونة

ولم يكتف صلاح بذلك، بل كرر الأمر نفسه في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية في مارس الماضي، قبل مواجهة ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية

وأوضحت أن محمد صلاح لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

وأشارت إلى إنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح صاحب الـ29 عام لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأكدت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ووكيلة من أجل حسم مستقبله مع الفريق في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

احتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 12.5 مليون جنيه سترليني، وجاء في المركز الثاني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وبجنابه البرتغالي ديجو جوتا برصيد 7.5 مليون جنيه سترليني.

ليفربول، يستعد لخوض أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، بعد 10 أيام، وستكون ضد فريق يورجن كلوب السابق، ماينز الألماني، الموافق يوم الجمعة 23 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بداية مسابقة البريميرليج يوم 14 أغسطس القادم، حيث سيلعب نادي ليفربول أول مبارياته أمام الصاعد مجددًا للدوري الإنجليزي نادي نوريتش سيتي في افتتاح بطولة الدوري الأقوى في العالم.

وأكد موقع ليفربول إيكو أن الريدز سيخوض 4 مباريات ودية خلال شهر يوليو الجاري في جولة الفريق بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد، وقال الموقع أن مساء يوم الأحد تم تصوير اللاعبين ويورجن كلوب وهم يصلون إلى أماكن التدريبات الخاصة بالفريق في سالزبورج.